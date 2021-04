Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky, si dimette (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 aprile 2021 - Ci sarà u n cambio della guardia alla guida di Sky Italia . L'aministratore delegato Maximo Ibarra ha annunciato l'addio alla piattaforma per assumere il ruolo di Ceo della ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 aprile 2021 - Ci sarà u n cambio della guardia alla guida di Sky Italia . L'aministratoreha annunciato l'addio alla piattaforma per assumere il ruolo di Ceo della ...

