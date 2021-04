Maxi incidente sulla Napoli-Roma, auto e camion distrutti: elisoccorsi atterrano in autostrada (Di mercoledì 21 aprile 2021) Maxi tamponamento sull’autostrada A1 all’altezza del chilometro 582 nei pressi di Valmontone, alle porte di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi. incidente sulla Napoli-Roma Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina all’altezza del chilometro 582 nei pressi di Valmontone, alle porte di Roma. Nello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021)tamponamento sull’strada A1 all’altezza del chilometro 582 nei pressi di Valmontone, alle porte di. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi.Secondo le prime informazioni, l’sarebbe avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina all’altezza del chilometro 582 nei pressi di Valmontone, alle porte di. Nello L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

