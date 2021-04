Maglie | ragazzo vittima dei bulli | chiuse le indagini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maglie ragazzo

quotidianodipuglia.it

...di sette studenti dell'istituto di istruzione secondaria superiore 'Egidio Lanoce' diche ... in particolare, contesta ai minorenni numerosi episodi di violenza nei confronti delche in ...(Lecce) - Troppi casi di bullismo su uno studente alla presenza del professori in classe. Il caso deldi 15 anni bersagliato dai suoi compagni vira anche in un secondo fascicolo aperto ...Lecce - Chiuse le indagini nei confronti di sette studenti dell'istituto di istruzione secondaria superiore «Egidio Lanoce» di Maglie che avrebbero offeso, picchiato e minacciato un 15enne alunno dell ...La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Lecce ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a sette studenti di una scuola superiore di Maglie, tra i 15 e i 16 anni, accusati di atti ...