LIVE Fognini-Zapata Miralles, ATP Barcellona in DIRETTA: è il momento di Fabio (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fognini-Zapata Miralles, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming – VIDEO Fabio Fognini: “Spero di voltare pagina a Barcellona” – Classifica ATP Fabio Fognini dopo Montecarlo: quante posizioni nel ranking ha perso il ligure e perché 15.11 Il ligure debutta a Barcellona contro Bernabé Zapata Mirallas, qualificato. Tra di loro è la prima sfida nel circuito. 15.05 Carreno Busta si è imposto per 6-4 6-0 contro lo sventurato Thompson, pochi minuti e sarà il momento di Fognini. 13.48 Si è concluso da poco il primo match di giornata, con Lorenzo Musetti che ha perso in rimonta con Felix ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, ATP: programma, orario, tv, streaming – VIDEO: “Spero di voltare pagina a” – Classifica ATPdopo Montecarlo: quante posizioni nel ranking ha perso il ligure e perché 15.11 Il ligure debutta acontro BernabéMirallas, qualificato. Tra di loro è la prima sfida nel circuito. 15.05 Carreno Busta si è imposto per 6-4 6-0 contro lo sventurato Thompson, pochi minuti e sarà ildi. 13.48 Si è concluso da poco il primo match di giornata, con Lorenzo Musetti che ha perso in rimonta con Felix ...

Advertising

infoitsport : LIVE Fognini-Zapata Miralles, ATP Barcellona in DIRETTA: esordio da non sottovalutare per l'azzurro - infoitsport : ATP Barcellona: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Fuori Federico Gaio. In campo Musetti e Fognini - UgoBaroni : RT @SkySport: ?? Montecarlo: Fognini eliminato ai quarti di finale ?? 'Spero di voltare pagina a Barcellona' ?? La sfida con Ruud ? https://t.… - infoitsport : LIVE Fognini-Ruud 4-6 3-6, ATP Montecarlo in DIRETTA: il norvegese va con merito in semifinale - GIUSPEDU : RT @SkySport: ?? Montecarlo: Fognini eliminato ai quarti di finale ?? 'Spero di voltare pagina a Barcellona' ?? La sfida con Ruud ? https://t.… -