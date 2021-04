Juventus-Parma 3-1, doppietta di Alex Sandro: Tabellino e Highlights (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ci pensa il brasiliano, poi in gol anche De Ligt per ribaltare la rete di Brugman. Male Ronaldo Juventus-Parma: Tabellino e Highlights Juventus-Parma 3-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Juventus-Parma: Tabellino e Highlights – Il Parma fa visita alla Juventus dopo tre giorni incandescenti per la società bianconera, tra annuncio e naufragio del progetto della Superlega che ha portato anche il titolo in borsa del club torinese ad avere notevoli oscillazioni. Per quanto riguarda il campo, dopo la sconfitta del Milan con il Sassuolo nell’anticipo del pomeriggio, la formazione di Pirlo ha all’Allianz Stadium la possibilità di avvicinare l’Atalanta, che ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ci pensa il brasiliano, poi in gol anche De Ligt per ribaltare la rete di Brugman. Male Ronaldo3-1, Cronaca,ed– Ilfa visita alladopo tre giorni incandescenti per la società bianconera, tra annuncio e naufragio del progetto della Superlega che ha portato anche il titolo in borsa del club torinese ad avere notevoli oscillazioni. Per quanto riguarda il campo, dopo la sconfitta del Milan con il Sassuolo nell’anticipo del pomeriggio, la formazione di Pirlo ha all’Allianz Stadium la possibilità di avvicinare l’Atalanta, che ...

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - FootyAccums : Aston Villa 1-0 City Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter. Super League clubs are struggling so far ?????? - VVincenzino : RT @aleJj__: Visto che #IlCalcioÈDeiTifosi stasera Juventus Parma e le altre partite di serie a verranno trasmesse in chiaro? - ParmaLiveTweet : Juventus-Parma 3-1: il tabellino del match -