Johnson and Johnson, in Italia priorità agli over 60 (Di mercoledì 21 aprile 2021) La posizione dell’Italia dopo la valutazione dell’Ema sul vaccino Johnson and Johnson e i casi di trombosi: priorità agli over 60. Dopo la valutazione dell’Ema sui casi di trombosi, anche per Johnson and Johnson si va verso la raccomandazione di somministrare il vaccino agli over 60. È bene ricordare che l’Agenzia europea non ha individuato fattori di rischio specifici e non ha posto limitazioni di sorta. L’Ema ritiene che i rari casi di trombosi possano essere un effetto collaterale del vaccino ma che i benefici superano i rischi. Le decisioni sulla modalità di somministrazione spettano ai singoli Paesi, come accaduto per AstraZeneca. Fonte ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021) La posizione dell’dopo la valutazione dell’Ema sul vaccinoande i casi di trombosi:60. Dopo la valutazione dell’Ema sui casi di trombosi, anche perandsi va verso la raccomandazione di somministrare il vaccino60. È bene ricordare che l’Agenzia europea non ha individuato fattori di rischio specifici e non ha posto limitazioni di sorta. L’Ema ritiene che i rari casi di trombosi possano essere un effetto collaterale del vaccino ma che i benefici superano i rischi. Le decisioni sulla modalità di somministrazione spettano ai singoli Paesi, come accaduto per AstraZeneca. Fonte ...

