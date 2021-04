Incidente in A1, traffico e lunghe code sull’Autostrada del Sole (Di mercoledì 21 aprile 2021) Maxi tamponamento tra Valmontone e il bivio con la diramazione Roma sud dell'Autostrada A1 Milano-Roma-Napoli. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi.La dinamica dell'IncidenteSecondo le prime informazioni, l’Incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina all'altezza del chilometro 582 nei pressi di Valmontone, alle porte di Roma. Nello scontro, che ha coinvolto un mezzo pesante e due veicoli, si contano al momento quattro feriti. Chiuso il tratto autostradale in direzione Roma. A quanto reso noto da Astral Infomobilità si registrano quattro chilometri di coda.Sanitari e polizia stradale sul luogo dell'IncidenteSul luogo dell'Incidente, avvenuto precisamente al chilometro 582, sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli uomini della polizia stradale e i tecnici della ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 aprile 2021) Maxi tamponamento tra Valmontone e il bivio con la diramazione Roma sud dell'Autostrada A1 Milano-Roma-Napoli. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale per i rilievi.La dinamica dell'Secondo le prime informazioni, l’sarebbe avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina all'altezza del chilometro 582 nei pressi di Valmontone, alle porte di Roma. Nello scontro, che ha coinvolto un mezzo pesante e due veicoli, si contano al momento quattro feriti. Chiuso il tratto autostradale in direzione Roma. A quanto reso noto da Astral Infomobilità si registrano quattro chilometri di coda.Sanitari e polizia stradale sul luogo dell'Sul luogo dell', avvenuto precisamente al chilometro 582, sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli uomini della polizia stradale e i tecnici della ...

