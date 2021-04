Il Climate Pledge supera 100 firmatari. Entrano le italiane Atlantia e FILA Solutions

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Più di 100 grandi aziende si sono impegnate a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dall’Accordi di Parigi, grazie alla firma del. Gli aderenti hanno accettato di: misurare e rendicontare le proprie emissioni, attuare strategie di decarbonizzazione in linea con l’Accordo di Parigi (efficienza energetica, uso rinnovabili ecc), neutralizzare qualsiasi emissione residua con l’adozione di misure compensative aggiuntive, quantificabili, concrete, permanenti e con impatto sociale positivo. Lo annunciano Amazon e Global Optimism, co-fondatori di questa iniziativa, indicando che si sono aggiunti 52 nuovi, compresi marchi noti come Colgate-Palmolive, Heineken, PepsiCo, Royal Philips e Visa e le...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Climate Pledge

askanews

"Amazon sta accelerando i suoi investimenti in energie rinnovabili per contribuire a realizzare il, il nostro impegno a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Siamo i più grandi acquirenti aziendali di energia rinnovabile nel mondo, con una capacità produttiva di 8,5 ...... con 10 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dall'Accordi di Parigi, grazie alla firma del. Gli aderenti hanno accettato di: misurare e rendicontare le proprie emissioni, ...(Teleborsa) - Più di 100 grandi aziende si sono impegnate a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dall'Accordi di Parigi, ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.