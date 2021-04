Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, slittano ancora le nozze: questa volta c’entra Belén Rodriguez (Di mercoledì 21 aprile 2021) Qualche giorno fa scrivevamo di Ignazio Moser che molto probabilmente sarebbe dovuto sbarcare all’Isola dei Famosi. Una partecipazioni né smentita né confermata ma discussa da persone a lui circostanti che avrebbero riferito ai media di una certa reticenza da parte della sua fidanzata, Cecilia Rodriguez. Nella stessa occasione veniva alla luce anche come fossero al momento slittate a data da destinarsi le nozze con la sorella di Belén e oggi emerge come, il motivo, sarebbe proprio da ricondursi alla sorella maggiore di casa Rodriguez. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: saltano le nozze e sull’Isola dei Famosi tutto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Qualche giorno fa scrivevamo diche molto probabilmente sarebbe dovuto sbarcare all’Isola dei Famosi. Una partecipazioni né smentita né confermata ma discussa da persone a lui circostanti che avrebbero riferito ai media di una certa reticenza da parte della sua fidanzata,. Nella stessa occasione veniva alla luce anche come fossero al momento slittate a data da destinarsi lecon la sorella die oggi emerge come, il motivo, sarebbe proprio da ricondursi alla sorella maggiore di casa: saltano lee sull’Isola dei Famosi tutto ...

Advertising

zazoomblog : Isola dei Famosi Ignazio Moser bloccato in Messico: ha perso il volo ecco che succede - #Isola #Famosi #Ignazio… - ilariasays : Ma in che senso Ignazio Moser ha perso il volo per l’#isola?! ???? - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Ignazio Moser bloccato in Messico: ecco cosa è successo #isoladeifamosi #ignaziomoser - blogtivvu : Isola dei Famosi, Ignazio Moser bloccato in Messico: ha perso il volo, ecco che succede ?? - StyliseM : #gossip #pettegolezzi IGNAZIO MOSER PROSSIMO CONCORRENTE DELL’ISOLA DEI FAMOSI @IgnazioMoser -