Hockey pista, Serie A1: si è chiusa la stagione regolare. Ora la Coppa Italia e i playoff (Di mercoledì 21 aprile 2021) La stagione regolare 2020/2021 dell’Hockey pista si è conclusa con l’ultima partita in programma: uno spettacolare Sandrigo-Scandiano, che ha visto gli ospiti spuntarla 6-7 grazie alla decisiva rete di Raffaelli. Andiamo di seguito a come si è quindi delineato il quadro verso i playoff e l’imminente Final Four di Coppa Italia. CAMPIONATO Serie A1 – 26a GIORNATA – L’ULTIMO APPUNTAMENTO Mercoledì 21 Aprile 2021 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)TELEA MEDICAL SANDRIGO – ROLLER Hockey SCANDIANO = 6-7 (2-4, 4-3)Telea Medical Sandrigo: Gasparotto, Pallares, Vazquez, Neves, Menin – Pozzato, Poletto (C), Scanavin, Dal Monte – All. Vanzo Scandiano: Hernandez, Busani, Casali, Franchi (C), Saez – Raffaelli, Fontanesi, Ballestero, Barbieri ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) La2020/2021 dell’si è conclusa con l’ultima partita in programma: uno spettacolare Sandrigo-Scandiano, che ha visto gli ospiti spuntarla 6-7 grazie alla decisiva rete di Raffaelli. Andiamo di seguito a come si è quindi delineato il quadro verso ie l’imminente Final Four di. CAMPIONATOA1 – 26a GIORNATA – L’ULTIMO APPUNTAMENTO Mercoledì 21 Aprile 2021 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)TELEA MEDICAL SANDRIGO – ROLLERSCANDIANO = 6-7 (2-4, 4-3)Telea Medical Sandrigo: Gasparotto, Pallares, Vazquez, Neves, Menin – Pozzato, Poletto (C), Scanavin, Dal Monte – All. Vanzo Scandiano: Hernandez, Busani, Casali, Franchi (C), Saez – Raffaelli, Fontanesi, Ballestero, Barbieri ...

