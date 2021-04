Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Mario Balotelli: «Legati, ma non sappiamo cosa vogliamo dalla vita» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip parla della sua vita privata e del rapporto con Mario Balotelli. Recentemente infatti si è molto parlato di una possibile nuova love story fra Dayane Mello e il calciatore Mario Balotelli: “Siamo Legati – ha spiegato l’ex gieffina – ma non sappiamo cosa vogliamo dalla vita”. GFVip, Dayane Mello: «Mario Balotelli? Siamo Legati» Dayane Mello infatti si dice single, ma non rinuncia a parlare del suo celebre ex Mario ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 21 aprile 2021)dopo ilVip parla della suaprivata e del rapporto con. Recentemente infatti si è molto parlato di una possibile nuova love story frae il calciatore: “Siamo– ha spiegato l’ex gieffina – ma non”. GFVip,: «? Siamoinfatti si dice single, ma non rinuncia a parlare del suo celebre ex...

