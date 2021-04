Governo pronto a tagliare il ‘superbonus’? Il M5s insorge: “Mef chiarisca, così impensabile votare Recovery” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Oggi alcuni giornali, nei vari resoconti relativi al Def, parlano di probabile “sforbiciata” degli stanziamenti destinati al Superbonus. Si tratta di una misura il cui volano economico in termini di lavori e di occupazione è stata certificata e ribadita da tutti, a partire da Confindustria e Ance. Dal ministro dell’Economia Franco ci aspettiamo massima e immediata chiarezza su questo fronte”. Così in una nota i senatori M5s in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Gianluca Castaldi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Oggi alcuni giornali, nei vari resoconti relativi al Def, parlano di probabile “sforbiciata” degli stanziamenti destinati al Superbonus. Si tratta di una misura il cui volano economico in termini di lavori e di occupazione è stata certificata e ribadita da tutti, a partire da Confindustria e Ance. Dal ministro dell’Economia Franco ci aspettiamo massima e immediata chiarezza su questo fronte”. Così in una nota i senatori M5s in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Gianluca Castaldi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro.

Advertising

fattoquotidiano : GRANDI NAVI A VENEZIA Il governo annuncia degli approdi 'temporanei' a Marghera. Ma finché non sarà pronto, tutto c… - JaponicaIrai : @EPaglierini Io invece sono ben felice che l'abbia fatto cadere, non mi fido di Conte e nemmeno die 5 stelle, il PD… - GiocoNews_it : Dl #Covid, le associazioni al Governo: '#Gioco pronto a riaprire in sicurezza' @Palazzo_Chigi #Acadi… - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: 'La #magistratura pronto ad attaccarlo, valuti quel che sta facendo col governo #Draghi': Paolo Becchi avvisa #Salvini… - the_whooligan : @CiccioIlBrillo @borghi_claudio Scrinsciotto cosí ci risentiamo tra due mesi e vediamo cosa avremo ottenuto, nel ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo pronto I mastelliani: "Video Grillo: Cosa dicono parlamentari M5S?" ...hanno avuto problemi con la giustizia - aggiungono - Grillo ha sempre imbracciato il fucile pronto ... anche nei momenti più difficili del suo governo. Con Conte il quadro muterebbe'.

16° puntata di Luce Nuova sui fatti VITERBO - Tutto pronto per la 16° puntata di Luce Nuova sui fatti dedicata all'economia ed allo sport. Dopo avere ...di Roma e fare il punto sulle prossime riaperture e misure del Governo. In studio ci ...

Covid Giappone, la situazione precipita a Tokyo e Osaka: governo pronto a proclamare stato di emergenza Fanpage.it Ciad, la fine di Idriss Déby, il dittatore «fortunato» del Sahel La scomparsa ancora in circostanze non chiare dell’uomo forte di N’Jamena e di un alleato di Parigi nella lotta ai jihadisti, lascia un vuoto nella regione che non necessariamente porterà migliorament ...

Nasce il Governo Io Apro, “Daremo noi i protocolli, oramai è pura sopravvivenza” “Il Governo Io Apro è il Governo del popolo, daremo noi i protocolli dato che Conte e Draghi non sono stati in grado. Il 15 gennaio il Paese non era pronto, nel giro di 7 giorni avevamo coinvolto solo ...

...hanno avuto problemi con la giustizia - aggiungono - Grillo ha sempre imbracciato il fucile... anche nei momenti più difficili del suo. Con Conte il quadro muterebbe'.VITERBO - Tuttoper la 16° puntata di Luce Nuova sui fatti dedicata all'economia ed allo sport. Dopo avere ...di Roma e fare il punto sulle prossime riaperture e misure del. In studio ci ...La scomparsa ancora in circostanze non chiare dell’uomo forte di N’Jamena e di un alleato di Parigi nella lotta ai jihadisti, lascia un vuoto nella regione che non necessariamente porterà migliorament ...“Il Governo Io Apro è il Governo del popolo, daremo noi i protocolli dato che Conte e Draghi non sono stati in grado. Il 15 gennaio il Paese non era pronto, nel giro di 7 giorni avevamo coinvolto solo ...