Governo, difesa e finanza. Hacker cinesi in azione in Usa ed Europa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Agenzie governative, aziende strategiche del settore della difesa e istituzioni finanziarie negli Stati Uniti e in Europa sono state per mesi degli Hacker cinesi. È quanto emerge da un report della società di sicurezza informatica FireEye (che l’ambasciata cinese a Washington ha bollato come accuse “irresponsabili e malintenzionate”). L’ATTACCO L’attacco sarebbe avvenuto sfruttando le vulnerabilità di Pulse Connect Secure, soluzione del colosso Ivanti per gli accessi da remoto, tipologia di software diventato un obiettivo privilegiato in seguito al ricorso massiccio allo smartworking in seguito alla pandemia Covid-19. Il dipartimento della Sicurezza interna ha confermato le intromissioni con una nota invitando gli amministratori di rete a correre ai ripari. La stessa Ivanti, azienda dello Utah, ha parlato dell’attacco ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) Agenzie governative, aziende strategiche del settore dellae istituzioni finanziarie negli Stati Uniti e insono state per mesi degli. È quanto emerge da un report della società di sicurezza informatica FireEye (che l’ambasciata cinese a Washington ha bollato come accuse “irresponsabili e malintenzionate”). L’ATTACCO L’attacco sarebbe avvenuto sfruttando le vulnerabilità di Pulse Connect Secure, soluzione del colosso Ivanti per gli accessi da remoto, tipologia di software diventato un obiettivo privilegiato in seguito al ricorso massiccio allo smartworking in seguito alla pandemia Covid-19. Il dipartimento della Sicurezza interna ha confermato le intromissioni con una nota invitando gli amministratori di rete a correre ai ripari. La stessa Ivanti, azienda dello Utah, ha parlato dell’attacco ...

Advertising

GabrieleCarrer : RT @formichenews: Governo, difesa e finanza. Hacker cinesi in azione in Usa ed Europa Dopo la campagna russa SolarWinds, rivelata un’offen… - formichenews : Governo, difesa e finanza. Hacker cinesi in azione in Usa ed Europa Dopo la campagna russa SolarWinds, rivelata un… - VoltItalia : RT @dragofede28: Dal 9 maggio abbiamo un' opportunità: ripensare un Europa che non funziona. Su salute, difesa, immigrazione, fisco la poli… - dragofede28 : Dal 9 maggio abbiamo un' opportunità: ripensare un Europa che non funziona. Su salute, difesa, immigrazione, fisco… - dvaldi1 : Il documento votato all’unanimità nei giorni scorsi dalle Commissioni Difesa di Camera e Senato fa pensare al peggi… -