Gessica Notaro | la Cassazione | “Nessuno sconto e nessuna attenuante”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Caso . La decisione della Corte. Dopo la condanna in secondo grado, lasi è espressa sulla vicenda dinegando la concessione delle attenuanti per Edson Tavares, il 33enne condannato per aver sfigurato la ragazza con l’acido. Caso . La decisione sul caso simbolo della violenza sulle donne Tavares è stato condannato in secondo grado a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato l’ex fidanzatacon l’acido. Laha stabilito che questo tipo di aggressione è così grave da non poter concedere attenuanti o sconti di pena. Per il caso disi è deciso di ricorrere al Codice Rosso nonostante l’aggressione, avvenuta il 10 gennaio del 2017, sia antecedente all’entrata in ...

... il 33enne condannato in via definitiva a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di carcere per aver sfigurato la ex. 'Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa' può 'contribuire' ad '......its ruling in explaining its decision to sentence 33 - year - old Cape Verdian Edson 'Eddy' Tavares to almost 15 and a half years in jail for disfiguring his ex and Rimini showgirlby ...Così la Cassazione ha negato la concessione delle attenuanti a Edson Tavares, il 33enne condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni per aver sfregiato la ex Gessica Notaro.“Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa” può “contribuire” ad “attenuare la gravità della condotta” di chi procura sfregi permanenti – come quelli prodotti dal lancio dell’acido – all’ex pa ...