Gasperini: “Roma avversario difficile come Inter e Real Madrid. Hateboer sta recuperando, ha bisogno di giocare” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato della sua Atalanta e della partita di domani contro la Roma: “Questo tipo di partite sono difficili. Ma abbiamo giocato gare simili anche con l’Inter, per certi aspetti lo abbiamo fatto con il Real Madrid. Sono match equilibrati, il mio intento era di inserire giocatori come Malinovskyi e Ilicic a gara in corso. Abbiamo avuto coraggio, abbiamo provato a vincerla. È successo con una deviazione. Il calcio per fortuna è imprevedibile”. Su Hateboer: “Ha fatto due allenamenti, sta facendo bene. Non ha avuto un problema muscolare con pericolo di ricadute. Ha bisogno di ripartire, non gioca da tanto. Potrei anche portarlo, sta recuperando. In linea di massima parliamo del match col Sassuolo: atleticamente sta ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gian Pieroha parlato della sua Atalanta e della partita di domani contro la: “Questo tipo di partite sono difficili. Ma abbiamo giocato gare simili anche con l’, per certi aspetti lo abbiamo fatto con il. Sono match equilibrati, il mio intento era di inserire giocatoriMalinovskyi e Ilicic a gara in corso. Abbiamo avuto coraggio, abbiamo provato a vincerla. È successo con una deviazione. Il calcio per fortuna è imprevedibile”. Su: “Ha fatto due allenamenti, sta facendo bene. Non ha avuto un problema muscolare con pericolo di ricadute. Hadi ripartire, non gioca da tanto. Potrei anche portarlo, sta. In linea di massima parliamo del match col Sassuolo: atleticamente sta ...

