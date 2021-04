Freccia Vallone | Alejandro Valverde ancora sul podio! Fra 4 giorni compirà 41 anni…

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono un vero e proprio record le quindici partecipazioni dialla, da lui conquistata per ben cinque volte, sfiorando il sesto sigillo anche quest’oggi, nell’85esima edizione vinta, per la terza volta, dal campione del mondo Julian Alaphilippe, dinnanzi a Primoz Roglic, e lo stesso murciano, che ha dato del filo da torcere a tantissimi giovani. Lui, professionista dall’ormai lontano 2002, e giunto alla soglia di ben 41 anni, chedomenica 25 aprile, giorno in cui affronterà la sua 15esima Liegi-Bastogne-Liegi. Tanti, tantissimi numeri ed emozioni per il re della Movistar, che ha segnato la storia dellae del suo leggendario Mur de Huy, conquistato per la prima volta ben quindici anni fa, nel 2006. È poi salito ...

Anche da campione del mondo in carica, Julian Alaphilippe non rinuncia a ribadire il suo attuale dominio sulla, la fascinosa corsa belga che si conclude sul vertiginoso Muro di Huy dopo 193 chilometri sulle Ardenne. Il francese della Deceuninck - Quick Step ha colto il suo terzo successo nelle ...Terzain quattro anni per Julian, ripreso e superato Primoz Roglic all'ultimo respiro. Gran terzo posto dell'immarcescibile Alejandro Valverde, UAE (Hirschi, Pogacar, Ulissi) fuori per due ...Sono un vero e proprio record le quindici partecipazioni di Alejandro Valverde alla Freccia Vallone, da lui conquistata per ben cinque volte, sfiorando il sesto sigillo anche quest'oggi, nell'85esima ...Il francese Julian Alaphilippe ha vinto la Freccia Vallone 2021.