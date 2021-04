Decreto contenimento Covid, Anief presenta in Senato proposte di emendamento (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Alla prima commissione Affari costituzionali si discute il Decreto contenimento Covid-19, un Decreto che contiene tanti provvedimenti che riguardano l’emergenza epidemiologica, fra cui anche quelli relativi ai concorsi disciplinati dell’articolo 10. “Il Ministro Brunetta ha voluto la semplificazione dei concorsi, proprio per assumere nuovo personale in questo momento di pandemia e sbloccare le assunzioni nella Pubblica Amministrazione”, afferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, che ha presentato alcuni emendamenti. Fra questi quelli che riguardano, da una parte, i precari della scuola, dell’università, della ricerca e dell’AFAM, dall’altra, gli emendamenti che riguardano gli educatori e coloro che insegnano all’estero. Fra le proposte ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Alla prima commissione Affari costituzionali si discute il-19, unche contiene tanti provvedimenti che riguardano l’emergenza epidemiologica, fra cui anche quelli relativi ai concorsi disciplinati dell’articolo 10. “Il Ministro Brunetta ha voluto la semplificazione dei concorsi, proprio per assumere nuovo personale in questo momento di pandemia e sbloccare le assunzioni nella Pubblica Amministrazione”, afferma Marcello Pacifico, Presidente del sindacato, che hato alcuni emendamenti. Fra questi quelli che riguardano, da una parte, i precari della scuola, dell’università, della ricerca e dell’AFAM, dall’altra, gli emendamenti che riguardano gli educatori e coloro che insegnano all’estero. Fra le...

