Covid | P Chigi | da 26 4 ok a spostamenti tra Regioni con green pass**

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Dal 26 aprile chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Sempre dal 26 aprile e fino al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa dalla propria) in 4 persone al posto di 2". Lo rende noto Palazzoal termine del Cdm.

Palazzo. Via libera del Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle riaperture. Astenuta, ... L'Italia torna gialla Il cdm ha affrontato il nuovo dl, che fissa le regole per le ...... aperture troppo posticipate e confuse per palestre e piscine: per questo la Lega non è convinta del decreto ", trapela dal Carroccio al termine della riunione a Palazzo. DECRETO, OK CDM: ...In Consiglio dei ministri scontro sul coprifuoco, che resta fissato dalle 22 alle 5. La riunione che ha licenziato il decreto sulle riaperture si è svolta in un clima molto teso e ha fatto registrare ...I casi di Covid nel mondo superano i 142 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...