Covid | no vax e ristoratori manifestano davanti Montecitorio

Advertising

galata_mf : RT @ayurbea: Aggiornamento 20/04/2021: Variazione dei decessi attribuiti a Covid-19 nei 5 Paesi più vaccinati del mondo vs. i 5 meno vaccin… - MMicsey : RT @_Nico_Piro_: Orda troll (sarebbe curioso capire quanti bot e quanti account multipli) sta spingendo #DLdittatura citando una Costituzio… - EURybor : RT @ayurbea: Aggiornamento 20/04/2021: Variazione dei decessi attribuiti a Covid-19 nei 5 Paesi più vaccinati del mondo vs. i 5 meno vaccin… - RdiMilano : RT @ayurbea: Aggiornamento 20/04/2021: Variazione dei decessi attribuiti a Covid-19 nei 5 Paesi più vaccinati del mondo vs. i 5 meno vaccin… - Jorjii0 : RT @_Nico_Piro_: Orda troll (sarebbe curioso capire quanti bot e quanti account multipli) sta spingendo #DLdittatura citando una Costituzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vax

askanews

Nuova protesta davanti a Montecitorio contro le restrizioni antie per le riaperture. "Vaccini sì, obbligo no", "Libertà di scelta", "La scuola si fa in classe", i cartelli tenuti su dai manifestanti, un centinaio, molti di loro senza mascherina. "Libertà, ...... il numero è ancora tale da non consentire un'assistenza ottimale ai pazienti non. Questo è ... NOTRA I SANITARI? 'UN NUMERO RIDOTTO' Tra i docenti come in altre categorie ci sono poi quelli ...L’ex-ballerino spagnolo Miguel Bosé, in intervista all’emittente tv La Sexta, si è pubblicamente presentato come un campione del negazionismo e del movimento anti-vax (Link). Bosé ha affermato con ton ...Sanità, Sputnik, ripresa economica. Nel discorso del presidente russo Vladimir Putin all'Assemblea federale c'è tutta la fatica di un Paese che ancora non vede la luce in fondo al tunnel del virus. Ma ...