Covid: Draghi a Lega, 'decisioni le abbiamo prese insieme, fatico a comprendere' (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Draghi: “Impreparati ad affrontare il Covid. Ora bisogna ristrutturare i sistemi sanitari ed essere pronti per il f… - eziomauro : Covid, Draghi: 'Con i vaccini fermiamo il peggio della pandemia. Ma la sanità va ristrutturata' - tg2rai : 'Non sappiamo quanto durerà la battaglia contro il covid', ripete il presidente del Consiglio, 'ne usciremo potenzi… - editta_fazzi : Covid, il Cdm sulle riaperture. Draghi dice no al coprifuoco alle 23. La Lega si astiene - martinoloiacono : ?FLASH -COVID: DRAGHI A LEGA, DECISIONI PRESE INSIEME, FATICO A COMPRENDERE. (Ile/Adnkronos) È la politica, Mario. -