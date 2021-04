Concorso a premi per studenti per raccontare il Covid

(Di mercoledì 21 aprile 2021) di Monica De Santis “Noi, ragazzi al tempo del”, è il nome delmesso in atto dalla Fondazione Matteo e Claudina de Stefano,che a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia ha visto prorogare i termini di scadenza fino al prossimo 30 novembre 2021. Dedicato agli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del Cilento, “Noi, ragazzi al tempo del” è un, come detto, aper opere audiovisive, della durata massima di 7 minuti, autoprodotte dai ragazzi. I video verrannoati con un passaggio televisivo sulla rete televisiva CilentoChannel e i vincitori riceveranno coupon del valore di 300, 200 e 100 euro presso il negozio di elettronica 4GMobileMe di Agropoli. Inoltre il gruppo la cui opera verrà selezionata ...

Advertising

fondazioneacra : RT @FTriulza: #Opportunità #Insegnanti e #Scuole medie e primarie della Lombardia: tenere unite le #classi ideando la città del futuro. 900… - ADM_assdemxmi : RT @FTriulza: #Opportunità #Insegnanti e #Scuole medie e primarie della Lombardia: tenere unite le #classi ideando la città del futuro. 900… - SHIN_Fafnhir : RT @PremiLetterari: Scadenza 03/05/2021 Concorso Letterario Giallo PAV: concorso letterario per racconti inediti di genere giallo con premi… - PremiLetterari : Scadenza 03/05/2021 Concorso Letterario Giallo PAV: concorso letterario per racconti inediti di genere giallo con p… - PROMOERISPARMIO : -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso premi

newsbiella.it

Agli autori dei primi tre scatti più votati dalla "giuria popolare" andranno tre splendidi(un viaggio GNV 4 persone+auto, uno SmartWatch Xiaomi Mi Watch Lite Gps e un kit di prodotti firmati ...Fra le iniziative sono previste in particolare: unche Airbnb lancerà, promosso attraverso una landing page dedicata, per dare la possibilità ai viaggiatori di trascorrere un periodo ...ma solo premi che comunque possono considerarsi consistenti e corposi. Certo è mancato il “botto” clamoroso, ma possiamo dire che alla fine il bilancio rimane positivo in quella che ormai è definita ...Al via la prima edizione del concorso promosso da Assindustria Venetocentro, che premierà libri, tesi e progetti di comunicazione . Tre le sezioni: storie e racconti d’impresa e del lavoro; visioni d’ ...