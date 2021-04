Con Idriss Déby sparisce un uomo chiave per il Sahel 

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente del Ciad è morto in combattimento proprio mentre veniva confermata la sua rielezione a un sesto mandato. Era salito al potere con il sostegno di Parigi, a cui in cambio ha fornito appoggio contro i jihadisti. Leggi

Déby Itno aveva conquistato il potere trent'anni fa, alla testa di una colonna di veicoli ... Questa sintesi della vita di un uomo che "vivevail kalashnikov ed è mortoil kalashnikov", ...Farnesina - Abbiamo appresosgomento della scomparsa del Presidente della Repubblica del Ciad,Déby Itno. La Farnesina presenta le più sentite condoglianze alla famiglia del defunto ed esprime la più ferma condanna di ...Il presidente del Ciad è morto in combattimento proprio mentre veniva confermata la sua rielezione a un sesto mandato. Era salito al potere con il sostegno di Parigi, a cui in cambio ha fornito appogg ...Idriss Déby, da 30 anni gendarme di Parigi in Africa, era stato rieletto presidente del Ciad: la sua morte ci coinvolge in chiave Libia e Niger ...