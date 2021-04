Calcola quanti alberi servono per compensare il tuo prossimo viaggio in Italia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Viaggiatori in attesa di partire dalla Stazione centrale di Milano in treno (Milano – 2020-08-02, Marco Passaro)Mentre in Italia prosegue la campagna vaccinale, si comincia a parlare di un pass che consenta di riprendere a muoversi tra le regioni, senza che siano necessarie le “comprovate necessità” di lavoro o salute che ci hanno accompagnato nell’ultimo anno. Viaggiare significa però anche emettere CO2. In occasione della Giornata mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, Wired ha realizzato un Calcolatore che permette di verificare quanta anidride carbonica si emette spostandosi da un capoluogo di provincia all’altro dello Stivale, a seconda del mezzo utilizzato. Impiegando i filtri nella parte alta (a sinistra per chi legge da desktop), si possono selezionare città di partenza e di arrivo e mezzo di trasporto preferito. Il ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) Viaggiatori in attesa di partire dalla Stazione centrale di Milano in treno (Milano – 2020-08-02, Marco Passaro)Mentre inprosegue la campagna vaccinale, si comincia a parlare di un pass che consenta di riprendere a muoversi tra le regioni, senza che siano necessarie le “comprovate necessità” di lavoro o salute che ci hanno accompagnato nell’ultimo anno. Viaggiare significa però anche emettere CO2. In occasione della Giornata mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, Wired ha realizzato untore che permette di verificare quanta anidride carbonica si emette spostandosi da un capoluogo di provincia all’altro dello Stivale, a seconda del mezzo utilizzato. Impiegando i filtri nella parte alta (a sinistra per chi legge da desktop), si possono selezionare città di partenza e di arrivo e mezzo di trasporto preferito. Il ...

