Bye bye stati nazionali: è l’era della Rete. Occasione unica per l’Italia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel Consiglio Europeo dello scorso 25 marzo Mario Draghi ha tracciato la rotta per arrivare nel lungo periodo agli stati Uniti d’Europa. Un percorso che passa necessariamente per dei primi passi economici come la condivisione del debito (leggi Eurobond), un’unione bancaria completa e un’unione dei mercati dei capitali, fino ad arrivare a una politica di bilancio quanto più possibile condivisa. Passi ovviamente tutt’altro che scontati ma che se compiuti portano dritto dritto a un vero e proprio modello federale, tipo stati Uniti appunto. La visione del premier non è folle né ingenua ma parte da un assunto ormai abbastanza pacifico: la pandemia ha reso ancora più evidente una tendenza degli ultimi anni ossia il fatto che ormai gli stati nazionali da soli non vanno da nessuna parte. Nella geopolitica del prossimo futuro ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel Consiglio Europeo dello scorso 25 marzo Mario Draghi ha tracciato la rotta per arrivare nel lungo periodo agliUniti d’Europa. Un percorso che passa necessariamente per dei primi passi economici come la condivisione del debito (leggi Eurobond), un’unione bancaria completa e un’unione dei mercati dei capitali, fino ad arrivare a una politica di bilancio quanto più possibile condivisa. Passi ovviamente tutt’altro che scontati ma che se compiuti portano dritto dritto a un vero e proprio modello federale, tipoUniti appunto. La visione del premier non è folle né ingenua ma parte da un assunto ormai abbastanza pacifico: la pandemia ha reso ancora più evidente una tendenza degli ultimi anni ossia il fatto che ormai glida soli non vanno da nessuna parte. Nella geopolitica del prossimo futuro ...

