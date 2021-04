Bianca Guaccero | decisione definitiva della Rai | grande sorpresa

(Di mercoledì 21 aprile 2021)novità per la Rai, che conferma la suasu. Andiamo a vedere quale sarà il futuroconduttrice e del suo ‘Detto Fatto’. E’ pronta a tornare anche la prossima stagionecon il suo ‘Detto Fatto‘. Infatti dopo una travagliatissima stagione, la Rai è pronta a rilanciare il programma, L'articolo proviene da Inews.it.

Sempre bellissima e bravissima,cominciò così a conquistare il .... La conduttrice di Detto Fatto è ancora in isolamento a causa del contagio da Coronavirus. Rimane attiva sui social e mostra al pubblico un regalo prezioso da un'amica vip super ...Grande novità per la Rai, che conferma la sua decisione su Bianca Guaccero. Andiamo a vedere quale sarà il futuro della conduttrice e del suo 'Detto Fatto'.Detto Fatto, Bianca Guaccero fa un appello ad Antonella Clerici: "Sarebbe un onore averti qui" Anche oggi 21 aprile è andata in onda una nuova puntata di ...