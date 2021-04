Atp Belgrado 2021, il derby azzurro è di Berrettini: vittoria in due set contro Cecchinato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteo Berrettini vince in due set (6-4, 6-3) la sfida tutta azzurra contro Marco Cecchinato e dunque raggiunge i quarti di finale del torneo Atp 250 di Belgrado (Serbia, terra rossa) dove se la vedrà o con Krajinovic o con Milojevic. Il primo set si chiude sul 6-4 per Matteo Berrettini in circa 40 minuti di gioco. Cecchinato sbaglia più volte e sbatte a rete, tuttavia è un set difficile a causa della grande difesa del siciliano sui potenti passanti di Berrettini. Nulla può però l’ottima difesa di Marco contro uno splendido ace sul set point dell’avversario numero dieci Atp, che consegna il primo parziale della sfida in mano al tennista romano, apparo sicuramente più determinato. Il secondo set si apre con un meraviglioso lob di Matteo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matteovince in due set (6-4, 6-3) la sfida tutta azzurraMarcoe dunque raggiunge i quarti di finale del torneo Atp 250 di(Serbia, terra rossa) dove se la vedrà o con Krajinovic o con Milojevic. Il primo set si chiude sul 6-4 per Matteoin circa 40 minuti di gioco.sbaglia più volte e sbatte a rete, tuttavia è un set difficile a causa della grande difesa del siciliano sui potenti passanti di. Nulla può però l’ottima difesa di Marcouno splendido ace sul set point dell’avversario numero dieci Atp, che consegna il primo parziale della sfida in mano al tennista romano, apparo sicuramente più determinato. Il secondo set si apre con un meraviglioso lob di Matteo ...

