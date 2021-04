Al via a maggio le riprese di Romulus 2 a Roma con produzione sostenibile: casting per comparse (Di mercoledì 21 aprile 2021) Romulus 2 sta per entrare in produzione: a maggio partiranno nel Lazio le riprese della seconda stagione della serie Sky Original, creata da Matteo Rovere e prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, che ha debuttato lo scorso autunno su Sky e NowTv. Sky ha annunciato la seconda stagione del suo viaggio epico fra storia e leggenda alle origini del mito della nascita di Roma il 21 aprile, giorno del compleanno della Città nonché vigilia della Giornata Mondiale della Terra. Una scelta non casuale quella dell’annuncio di Romulus 2 in questa data, visto che Sky si prefigge di rendere la serie la più sostenibile tra le produzioni italiane targate Sky Original, come parte del piano di Sky orientata al Net Zero Carbon entro il 2030: in collaborazione con Albert e con ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)2 sta per entrare in: apartiranno nel Lazio ledella seconda stagione della serie Sky Original, creata da Matteo Rovere e prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, che ha debuttato lo scorso autunno su Sky e NowTv. Sky ha annunciato la seconda stagione del suo viaggio epico fra storia e leggenda alle origini del mito della nascita diil 21 aprile, giorno del compleanno della Città nonché vigilia della Giornata Mondiale della Terra. Una scelta non casuale quella dell’annuncio di2 in questa data, visto che Sky si prefigge di rendere la serie la piùtra le produzioni italiane targate Sky Original, come parte del piano di Sky orientata al Net Zero Carbon entro il 2030: in collaborazione con Albert e con ...

