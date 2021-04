Agnelli non arretra: “SuperLega, pronti al dialogo con UEFA e FIFA” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea Agnelli, Presidente della Juventus e vicepresidente della SuperLega, disponibile a trattare con Nyon e Zurigo: le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea, Presidente della Juventus e vicepresidente della, disponibile a trattare con Nyon e Zurigo: le sue dichiarazioni

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Ceferin su Agnelli: “Sono stato un avvocato di criminali di guerra per anni ma non ho mai visto niente… - capuanogio : ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli… - ZZiliani : PENSIERINO DELLA NOTTE Grazie Signore per Andrea #Agnelli che fa il presidente di calcio e non l'architetto o l'ingegnere. #21aprile - enneesse_ : @FulvioPaglia Io da piccolo giocavo con i videogiochi che erano il “mio centro di attenzione”. Ora no e sono abbona… - PotereaiSith : @DottorStrowman2 @ibrielimovic Meglio Perez e Agnelli (e non solo loro) che Ceferin, Cairo, Lotito e De Laurentiis -