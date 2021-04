Zanicchi | ' Superlega? Vero successo arriva dal basso non dall' alto'

(Di martedì 20 aprile 2021) "Non si può partecipare 'a prescindere' come direbbe Totò: deve valere il merito che si acquisisce giorno per giorno, sul campo di calcio come sul palco musicale". Iva, legata calcisticamente ...

TaninoLugara : RT @toda022: Inno della SuperLega conteso da Allevi, Gigi d'Alessio e Iva Zanicchi mentre caga in studio - toda022 : Inno della SuperLega conteso da Allevi, Gigi d'Alessio e Iva Zanicchi mentre caga in studio -

Yahoo Eurosport IT

Per questo, sottolinea Iva, "lanon è un progetto giusto e spero proprio che non si realizzi mai". (di Enzo Bonaiuto) 20 aprile 2021Per questo, sottolinea Iva, "lanon è un progetto giusto e spero proprio che non si realizzi mai". (di Enzo Bonaiuto) 20 aprile 2021Con il criterio che si vuole adottare, a Canzonissima o Sanremo sarebbero andati sempre gli stessi, i più ricchi discograficamenteRoma, 20 apr. Non si può partecipare 'a prescindere' come direbbe Totò ...