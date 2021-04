Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021)DEL 20 APRILEORE 17.35 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALL’AUTOSTRADA FIRENZE-, SPENTO IL VEICOLO IN FIAMME, LA CIRCONE SI MANTIENE REGOLARE, ANCHE IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E A24 IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO, IN USCITA DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA E PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, IN TUTTO I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA LA SALARIA QUI RALLENTAMENTI TRA TENUTA SANTA ...