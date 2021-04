Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 aprile 2021)DEL 20 APRILEORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; DISAGI POI PER TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SI STA IN CODA SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST; TRAFFICO INTENSO POI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA PERMANGONO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; INFINE, SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E ...