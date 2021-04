Udinese-Cagliari, i 23 convocati di Leonardo Semplici: out Sottil e Cragno (Di martedì 20 aprile 2021) La lista dei convocati diramata da Leonardo Semplici, in riferimento a Udinese-Cagliari, incontro valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2020/2021. Il tecnico italiano non ha chiamato in causa Alessio Cragno e Riccardo Sottil, attualmente indisponibili, sebbene abbia potuto contare sugli altri top player del club isolano. Di seguito i convocati del Cagliari, tra i quali spiccano le stella Radja Nainggolan e Joao Pedro, possibili trascinatori a Udine. convocati Cagliari PORTIERI – Aresti, Vicario, Ciocci. DIFENSORI – Godìn, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni. CENTROCAMPISTI – Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) La lista deidiramata da, in riferimento a, incontro valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2020/2021. Il tecnico italiano non ha chiamato in causa Alessioe Riccardo, attualmente indisponibili, sebbene abbia potuto contare sugli altri top player del club isolano. Di seguito idel, tra i quali spiccano le stella Radja Nainggolan e Joao Pedro, possibili trascinatori a Udine.PORTIERI – Aresti, Vicario, Ciocci. DIFENSORI – Godìn, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni. CENTROCAMPISTI – Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, ...

Advertising

Dalla_SerieA : Probabili formazioni Udinese-Cagliari: aggiornamenti - - Calcio_Casteddu : ?? Qualche cambio in vista ? Possibile l'inserimento di #Pereiro ???? Queste le nostre previsioni sull'undici di… - ChampagneXabi : RT @Ronan99_LFC: Since 1992/93 Seria A winners if super league teams didn't exist Napoli - ???????????? Roma - ???????????? Lazio - ?????????? Udinese - ????… - Ronan99_LFC : Since 1992/93 Seria A winners if super league teams didn't exist Napoli - ???????????? Roma - ???????????? Lazio - ?????????? Udine… - Calcio_Casteddu : ? Domani la sfida all'#Udinese ? Chi scenderà in campo? ???? Scegliete il vostro undici titolare! #UdineseCagliari… -