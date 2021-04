Tampone rapido al supermercato e in farmacia: da quando e come comprarlo (Di martedì 20 aprile 2021) Le nuove restrizioni in vigore chiedono che per viaggiare da una regione all’altra, di diverso colore, il passeggero debba essere munito di risultato negativo del Tampone rapido. Attualmente, oltre alle strutture preposte, anche le farmacie effettuano tamponi, ma tra pochi giorni sarà possibile effettuarli a casa propria. Il kit si troverà addirittura al supermercato, oltre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 aprile 2021) Le nuove restrizioni in vigore chiedono che per viaggiare da una regione all’altra, di diverso colore, il passeggero debba essere munito di risultato negativo del. Attualmente, oltre alle strutture preposte, anche le farmacie effettuano tamponi, ma tra pochi giorni sarà possibile effettuarli a casa propria. Il kit si troverà addirittura al, oltre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Open_gol : «Il pass per gli spostamenti? Se è basato sul tampone rapido è una boiata pazzesca» - zazoomblog : Tampone rapido al supermercato e in farmacia: da quando e come comprarlo - #Tampone #rapido #supermercato - Michela84083117 : RT @nicmax25: Test rapido per l’autodiagnosi del #coronavirus sarà in commercio a partire dalla prima settimana di maggio. Ogni singolo kit… - vale_pallina : Da un anno vado a fare la spesa con una mascherina che può essere anche uno straccio e non posso muovermi per l'Ita… - AlexTheMod : RT @Open_gol: «Il pass per gli spostamenti? Se è basato sul tampone rapido è una boiata pazzesca» -