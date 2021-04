Superlega, progetto momentaneamente sospeso: le ultime (Di mercoledì 21 aprile 2021) Caos Superlega.Superlega, accade l’impensabile: tutti i club inglesi fanno un passo indietroSecondo quanto riportato da Sky Sport il progetto "Superlega" sarebbe stato momentaneamente sospeso dopo i passi indietro dei club inglesi. Su Mediagol.it seguiranno aggiornamenti sulla contorta situazione che sta appassionando e coinvolgendo tutto il mondo dello sport. Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Caos, accade l’impensabile: tutti i club inglesi fanno un passo indietroSecondo quanto riportato da Sky Sport il" sarebbe statodopo i passi indietro dei club inglesi. Su Mediagol.it seguiranno aggiornamenti sulla contorta situazione che sta appassionando e coinvolgendo tutto il mondo dello sport.

Advertising

AAlciato : +++progetto Superlega sospeso @SkySport - capuanogio : Nel progetto #Superlega previsto anche un meccanismo di solidarietà che dirotterà fondi fuori dal sistema per 10 mi… - Palazzo_Chigi : #Superlega calcio, Draghi: Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto e sostiene con determin… - diegocecati : RT @corradone91: Secondo #ElChiringuito, i sei club rimasti nella #Superlega proseguono la riunione per discutere che fare del progetto. M… - ZZiliani : Per la serie: la realtà supera sempre l’immaginazione, sul #CorrieredelloSport in edicola oggi #Agnelli svela tutti… -