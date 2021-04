Superlega, Merkel e Macron mettono a nanna Florentino Perez e Agnelli: la fuga di casa è finita (Di martedì 20 aprile 2021) Una disfatta così, è difficile ricordarla. Il golpe è durato 48 ore, come le fughe di casa degli adolescenti che ai primi morsi della fame tornano con lo sguardo basso. “Tornano a casa dai genitori” cantava De Gregori ne L’uccisione di Babbo Natale. È parsa davvero una bravata da adolescenti. Qualcuno avrebbe dovuto spiegare a Florentino Perez e ad Andrea Agnelli che in Europa non si tocca foglia che l’asse Francia-Germania non voglia. Bastava aver avuto un buon professore di storia alle superiori. Non è certo stato un caso il no di Psg e Bayern. Tra pochi minuti, i dodici si riuniranno. City e Chelsea sono fuori, le altro quattro inglesi vacilllano, Barcellona e Atletico Madrid hanno fatto trasparire l’intenzione di lasciare. Quella che è stata descritta come la più grande rivoluzione mai vista nel ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Una disfatta così, è difficile ricordarla. Il golpe è durato 48 ore, come le fughe didegli adolescenti che ai primi morsi della fame tornano con lo sguardo basso. “Tornano adai genitori” cantava De Gregori ne L’uccisione di Babbo Natale. È parsa davvero una bravata da adolescenti. Qualcuno avrebbe dovuto spiegare ae ad Andreache in Europa non si tocca foglia che l’asse Francia-Germania non voglia. Bastava aver avuto un buon professore di storia alle superiori. Non è certo stato un caso il no di Psg e Bayern. Tra pochi minuti, i dodici si riuniranno. City e Chelsea sono fuori, le altro quattro inglesi vacilllano, Barcellona e Atletico Madrid hanno fatto trasparire l’intenzione di lasciare. Quella che è stata descritta come la più grande rivoluzione mai vista nel ...

