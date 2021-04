Superlega, Hugo Maradona: “Diego difendeva i più deboli.. non sarebbe stato d’accordo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Parola a Hugo Maradona.Superlega, accade l’impensabile: Manchester United, Manchester City e Arsenal pronte lasciareAnche il fratello di Diego Armando Maradona ha espresso la propria opinione circa la Superlega ai microfoni di Radio Kiss Kiss. In particolare, Hugo si è soffermato su come si sarebbe comportato El Pibe de Oro difronte alla sconvolgente notizia della nascita di questa nuova competizione che favorirebbe i più forti dando poco spazio ai deboli. Di seguito, le dichiarazioni del fratello dello scomparso talento che ha fatto le fortune del Napoli.Super League, continua il caos: il Barcellona parteciperà a una sola condizioneSuperlega, accade l’impensabile: Manchester United, Manchester City e Arsenal pronte ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Parola a, accade l’impensabile: Manchester United, Manchester City e Arsenal pronte lasciareAnche il fratello diArmandoha espresso la propria opinione circa laai microfoni di Radio Kiss Kiss. In particolare,si è soffermato su come sicomportato El Pibe de Oro difronte alla sconvolgente notizia della nascita di questa nuova competizione che favorirebbe i più forti dando poco spazio ai. Di seguito, le dichiarazioni del fratello dello scomparso talento che ha fatto le fortune del Napoli.Super League, continua il caos: il Barcellona parteciperà a una sola condizione, accade l’impensabile: Manchester United, Manchester City e Arsenal pronte ...

