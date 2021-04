Super League | il presidente della Federazione francese | «Uno scandalo | ma bisogna dialogare»

(Di martedì 20 aprile 2021) Noel Le Graet ha parlatonascitalega, lasciando però aperto uno spiraglio per il dialogo Noel Le Graet,Federcalcio, si è schierato a sfavorema ha lasciato comunque aperte le porte per il dialogo con le squadre fondatrici. «Unoche non può restare impunito. UEFA e FIFA sono sulla stessa lunghezza d’onda. Questa mattina i rispettivi presidenti hanno fatto un discorso molto vicino l’uno all’altro per condannare questo progetto. Quei club saranno sicuramente puniti, tuttavia dobbiamo ancora darci una possibilità di dialogo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Super League

Euro 2021, Superlega cambia formazione alla Nazionale . 'Lapuò partire anche tra cinque mesi. Siamo pronti a sederci e parlare con la Uefa. Le loro minacce di esclusioni non sono comunque legali'. Diamo retta ad Anas Laghrari , segretario ...Anche Pep Guardiola non ha speso parole di elogio per la nuova Superlega Il Manchester City è tra i club fondatori della nuova, ma il suo allenatore Pep Guardiola non sarebbe tanto d'accordo. Il manager, in conferenza stampa, ha infatti puntato il dito contro la competizione. "Non è sport quando non c'è relazione ...Super League, pericolo di eliminazione dal campionato nazionale per Juve e le altre? (Juventus News 24) Per non parlare delle tifoserie, a partire da quelle delle dodici squadre, che hanno manifestato ...Il membro del consiglio di uno dei club della Premier League fondatori della Super League ha spiegato che non "si tirerà indietro" rispetto a questo progetto gigantesco, ma - ...