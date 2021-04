Roberta | morta a 40 anni dopo l’asportazione di un neo L’ombra del santone | “Operata in cucina”

(Di martedì 20 aprile 2021)Repetto. Era questo il nome della donna di 40a seguito di un intervento perdi un neo.era stata sottoposta all’operazione presso il centro “Anidra” di Borzonasca, in provincia di Genova.diché la situazione è rapidamente peggiorata tanto che, su richiesta dei familiari, il primo ottobre 2020 la donna è stata trasportata all’ospedale di Lavagna. Qui i medici le hanno diagnosticato “diffuse metastasi”. A nulla è valso il successivo trasporto nel nosocomio San Martino del capoluogo ligure:Repetto è deceduta il 9 ottobre 2020. Adesso per questa vicenda i carabinieri hanno arrestato sia la ‘guida spirituale’ del centro olistico, il 69enne Paolo Bendinelli, sia il dottor Paolo Oneda. Quest’ultimo, dirigente di ...

Avrebbero causato la morte di una donna di 40 anni, Roberta Repetto, dopo l'asportazione di un neo, nei locali di un agriturismo di Borzonasca, nell'... La giovane sarebbe morta lo scorso ottobre, dopo ... facendo l'esame istologico del neo asportato e facendola curare con le terapie prescritte in caso di melanoma Roberta Repetto non sarebbe morta. Avrebbero causato la morte di una ragazza dopo l'asportazione di un neo, morte avvenuta in ottobre al S.Martino di Genova. I carabinieri di Genova hanno arrestato il dirigente medico ...