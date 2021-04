Ritorno a scuola | i numerosi problemi da affrontare

Advertising

Corriere : Tamponi a scuola: l’Europa corre, l’Italia arranca | L’inchiesta - fattoquotidiano : Ritorno a scuola per tutti, sindacati delusi dal ministero: “Dai vaccini ai tamponi, mancano le condizioni. Protoco… - infoitinterno : Ritorno a scuola, test salivari per gli studenti: si attende ok del Ministero della Salute. Ma è corsa contro il te… - TViweb : Post Edited: Veneto: avanti con i vaccini, ma c’è il rebus del ritorno a scuola - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Veneto: avanti con i vaccini, ma c’è il rebus del ritorno a sc -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola

... che a titolo volontario si stanno mettendo in gioco personalmente per garantire unin ... Come Città Metropolitana continueremo a lavorare per permettere un rientro ain piena sicurezza ...Sul tavolo c'è anche il nodo. Con i governatori che spingono per riaperture differenziate. E ... Così come resta alta la curva dei contagi Covid in Sicilia e la speranza delin zona ...È la convinzione di Attilio Fontana, che numeri alla mano si aspetta il cambio cromatico a partire da settimana prossima. Ma il ritorno in massa nelle scuole resta una missione «impossibile», almeno i ...GENOVA - "Attendiamo le indicazioni del Governo, ci sarà un confronto sulle riaperture, compreso il tema della scuola al 100% in presenza e delle relative tematiche legate ai trasporti, che poi sono l ...