Riaperture | oggi il parere del Cts e il confronto con le Regioni

Advertising

fattoquotidiano : Riaperture, Regioni contro il rientro a scuola: oggi il vertice col governo. Fontana: “Trasporti al 50% e alunni in… - repubblica : Riaperture, nuovo decreto entro giovedì. Oggi Draghi incontra le Regioni sulla scuola - LuigiBrugnaro : Buona giornata dalla Cabina di Regia di @comunevenezia e @CMVenezia! Insieme a dirigenti e società partecipate per… - BalboItalo1 : Covid: oggi riunione del Cts, il governo vara le riaperture. Salvini: 'Coprifuoco alle 23' - Cronaca - ANSA - larenait : La 'roadmap' delle riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture oggi

Il Sole 24 ORE

si riunirà il Comitato tecnico scientifico e a seguire ci sarà il confronto con le Regioni sulledelle attività commerciale e, come sostiene il centrodestra, sul posticipo de ...Il rientro a scuola in presenza sarà sul tavolo del confronto, in programmaalle 17 tra ... La scuola prima di tutto, ha detto mentre decidevamo delle, ricordandoci come l'istruzione sia ...Le associazioni del commercio hanno chiesto al governo la riapertura dei negozi in centri, parchi e gallerie commerciali. Lo stop ha causato -40% fatturato.La chiusura di settimana venerdì ha avuto un tono positivo, con l'S&P 500 terminato a meno di mezzo punto dal livello di 4.200 punti.