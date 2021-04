Parco della Madonnetta, l’incontro con la madre di Riccardo e la Raggi: «Mio figlio è morto per la seconda volta» (Di martedì 20 aprile 2021) Quasi due mesi sono passati da quando Riccardo Pica è morto a soli 16 anni, sotto gli sguardi incredulo dei suoi amici. Due mesi da quando nessuno ancora riesce a capire come si possa morire, a 16 anni, di arresto cardiaco. Erano da poco poco passate le 18:00 del 26 febbraio scorso, quando Riccardo mentre scappava via da un uomo con una spranga di ferro in mano, è caduto a terra e non si è più rialzato. Daniela Salustri, la madre del giovane Riccardo, quel giorno non riusciva a credere a quanto accaduto. Eppure, ancora oggi, mostra tanta incomprensione e soprattutto delusione su tutta la faccenda. Proprio mamma Daniela, infatti, ha voluto raccontare con l’amaro in bocca l’incontro avvenuto con le Istituzioni, da lei intitolato: «Quando mio figlio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Quasi due mesi sono passati da quandoPica èa soli 16 anni, sotto gli sguardi incredulo dei suoi amici. Due mesi da quando nessuno ancora riesce a capire come si possa morire, a 16 anni, di arresto cardiaco. Erano da poco poco passate le 18:00 del 26 febbraio scorso, quandomentre scappava via da un uomo con una spranga di ferro in mano, è caduto a terra e non si è più rialzato. Daniela Salustri, ladel giovane, quel giorno non riusciva a credere a quanto accaduto. Eppure, ancora oggi, mostra tanta incomprensione e soprattutto delusione su tutta la faccenda. Proprio mamma Daniela, infatti, ha voluto raccontare con l’amaro in boccaavvenuto con le Istituzioni, da lei intitolato: «Quando mio...

Parco della Madonnetta, la madre di Riccardo: "Congedata in tre minuti da Raggi. Un incontro inutile" RomaToday Tre parchi italiani in'green list'mondo Il Parco nazionale Arcipelago toscano e quello delle foreste casentinesi entrano nella "green list" della Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura,ong con più di 1.200 organizzazi ...

