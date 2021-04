Paradise - Una nuova vita: Davide Del Degan e il cast il 20 aprile su #IoRestoInSala (Di martedì 20 aprile 2021) Martedì 20 aprile presentazione in diretta streaming su #IoRestoInSala del film Paradise - Una nuova vita: ospiti il regista Davide Del Degan e gli interpreti Vincenzo Nemolato e Giovanni Calcagno. Martedì 20 aprile presentazione in diretta streaming su #IoRestoInSala del film Paradise - Una nuova vita: ospiti il regista Davide Del Degan e gli interpreti Vincenzo Nemolato e Giovanni Calcagno. Chi è Calogero? È un uomo ordinario che ha fatto una scelta straordinaria. Venditore di granite siciliano, un giorno assiste a un omicidio di mafia e decide di fare qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare: testimoniare. Ed ecco che viene spedito, sotto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) Martedì 20presentazione in diretta streaming sudel film- Una: ospiti il registaDele gli interpreti Vincenzo Nemolato e Giovanni Calcagno. Martedì 20presentazione in diretta streaming sudel film- Una: ospiti il registaDele gli interpreti Vincenzo Nemolato e Giovanni Calcagno. Chi è Calogero? È un uomo ordinario che ha fatto una scelta straordinaria. Venditore di granite siciliano, un giorno assiste a un omicidio di mafia e decide di fare qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare: testimoniare. Ed ecco che viene spedito, sotto ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Paradise - Una nuova vita: Davide Del Degan e il cast il 20 aprile su #IoRestoInSala… - PayInCrypto : Gli appuntamenti di martedì 20 aprile a Bologna e online: la Cineteca racconta 'Paradise - Una nuova vita' - rep_bologna : Gli appuntamenti di martedì 20 aprile a Bologna e online: la Cineteca racconta 'Paradise - Una nuova vita' [aggiorn… - swimmerpg : @Kaiser__Franz God Only Knows? Mica è una b-side. O sì? Mersey Paradise stupenda. Poi ci sarebbe anche How Soon Is… - PhoenixMag : RT @andilana_resort: Se stai cercando una vacanza di puro relax, l'hai trovata! #andilanabeach #andilanaresort #holiday #travel #relax ##pa… -