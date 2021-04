Lite nel parcheggio, 61enne ammazzato a coltellate (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Verso le 22.30 a torre Annunziata nel piazzale dell’area di un parcheggio privato in via IV Novembre Maurizio Cerrato, 61enne incensurato – probabilmente dopo una Lite per futili motivi legati a un parcheggio – è stato aggredito e poi ucciso con un fendente al torace. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso per chiarire dinamica dell’evento e per rintracciare chi ha colpito il 61enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Verso le 22.30 a torre Annunziata nel piazzale dell’area di unprivato in via IV Novembre Maurizio Cerrato,incensurato – probabilmente dopo unaper futili motivi legati a un– è stato aggredito e poi ucciso con un fendente al torace. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso per chiarire dinamica dell’evento e per rintracciare chi ha colpito il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Lite nel #Parcheggio, 61enne ammazzato a coltellate ** - Today_it : Maurizio Cerrato ucciso in strada: lite per il parcheggio sfocia nel sangue - romatoday : Maurizio Cerrato ucciso in strada: lite per il parcheggio sfocia nel sangue - ottopagine : Lite finita nel sangue a Torre Annunziata: muore 61enne #TorreAnnunziata - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Lite finisce nel sangue, uomo ucciso a colpi di cric -

Ultime Notizie dalla rete : Lite nel Coltellata al cuore per gelosia, chiesto il rinvio a giudizio Lorenzo Borsani, 36 anni, nel tardo pomeriggio del 6 agosto dello scorso anno, era rimasto a terra ... che fin da subito aveva raccontato ogni dettaglio di quella lite. Pa. Pi. ...

Brad Pitt, che sta affrontando uno dei periodi più bui della sua vita Durante la lite, l'attore avrebbe colpito il figlio Maddox, ragion per cui il ragazzo non avrebbe ... Certo è che dopo anni di battaglie legali e un divorzio finalizzato nel 2019 l'accordo sull'...

Oppo Find X3 Lite 5G, recensione. Un top gamma mancato Il Fatto Quotidiano La lite per il parcheggio finisce a coltellate: ucciso un 61enne Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, è stato aggredito e ucciso con una coltellata al torace, secondo quanto riferito dai carabinieri, probabilmente dopo una lite per futili motivi legati a un parche ...

Superlega, 10 ragioni per cui è una pessima idea Lo streaming non può uccidere la storia. Non si mischiano mele e pere. Questo strappo sa un po’ di bluff. Ecco perché la Super League non ci convince ...

Lorenzo Borsani, 36 anni,tardo pomeriggio del 6 agosto dello scorso anno, era rimasto a terra ... che fin da subito aveva raccontato ogni dettaglio di quella. Pa. Pi. ...Durante la, l'attore avrebbe colpito il figlio Maddox, ragion per cui il ragazzo non avrebbe ... Certo è che dopo anni di battaglie legali e un divorzio finalizzato2019 l'accordo sull'...Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, è stato aggredito e ucciso con una coltellata al torace, secondo quanto riferito dai carabinieri, probabilmente dopo una lite per futili motivi legati a un parche ...Lo streaming non può uccidere la storia. Non si mischiano mele e pere. Questo strappo sa un po’ di bluff. Ecco perché la Super League non ci convince ...