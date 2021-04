La Superlega vacilla: si ritirano le inglesi, l’Arsenal chiede scusa ai tifosi. L’Inter: “Non siamo più interessati” (Di martedì 20 aprile 2021) Il primo club a fare dietrofront è il Manchester City, che ha ufficializzato in serata di aver "attivato le procedure per il ritiro dalla Superlega". Un gesto accolto con favore dal numero uno della Uefa, Ceferin Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 20 aprile 2021) Il primo club a fare dietrofront è il Manchester City, che ha ufficializzato in serata di aver "attivato le procedure per il ritiro dalla". Un gesto accolto con favore dal numero uno della Uefa, Ceferin

Advertising

PivaPaola : RT @GoodMorningIT: Buongiorno, ecco la nostra edizione di oggi #21aprile Omicidio #Floyd, condannato l'agente | Il clima cambia: anche #Xi… - GoodMorningIT : Buongiorno, ecco la nostra edizione di oggi #21aprile Omicidio #Floyd, condannato l'agente | Il clima cambia: anch… - infoitsport : La Superlega vacilla: 6 squadre pronte al dietrofront, possibile meeting per lo scioglimento nella notte - zazoomblog : La Superlega vacilla: si ritirano le inglesi l’Arsenal chiede scusa ai tifosi. Anche il Barcellona in bilico -… - zazoomblog : La Superlega vacilla: si ritirano le inglesi. Anche il Barcellona in bilico - #Superlega #vacilla: #ritirano -