La Superlega del calcio in Tv vale 4 miliardi

(Di martedì 20 aprile 2021) Super League, diritti tv da 4ItaliaOggi, pagina 21, di Andrea Secchi. Diritti televisivi per 4di euro all’anno. Tanto potrebberore quelli della nuova SuperLeague annunciata domenica da 12 delle maggiori squadre europee fra le quali Milan, Inter e Juve. Si tratta di quasi il doppio dei ricavi dell’attuale Champions League, che superano i 2di euro all’anno, il tutto suddiviso per le 20 squadre del torneo, in luogo delle 32 della Champions attuale che andrebbero a 36 con la nuova versione dal 2024 approvata proprio ieri. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, in un momento in cui l’intero mondo deleuropeo potrebbe subire un terremoto in seguito a questa mossa che, oltre alle tre squadre italiane, è stata decisa da Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcellona, ...

E lì, ieri, il titolo della Juventus è salito dell'8.5 per certo, così come quelloManchester United, dopo l'annuncio nottetempoprogettofinanziato dalla banca statunitense JP ...Intervistato dal 'Corriere della Sera', il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha espresso il proprio parere sulla nascita della. Quellomassimo dirigente blucerchiato è una riflessione amara, ma già proiettata al futuro qualora il progetto andasse in porto: "Vogliono trasformare il calcio in un gioco d'élite per ...Perché De Laurentiis, al momento, tace sulla nascita della Superlega? L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport spiega che, al momento, il patron azzurro non parla per capire che sviluppi avrà la ...Questo il solo motivo per molti: il sostentamento dei pochi club ricchi, che mirano a salvarsi escludendo gli altri. Questo l’ammontare complessivo dei debiti accumulati attualmente delle tre rapprese ...