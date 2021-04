Inter, Vidal ci crede: “Il meglio deve ancora venire” (Di martedì 20 aprile 2021) Arturo Vidal suona la carica su Instagram. Il centrocampista cileno dell’Inter, in difficoltà anche per alcuni problemi fisici, non perde la fiducia e il sorriso verso un finale di stagione che potrebbe regalare lo Scudetto ai nerazzurri. “Sempre positivo che il meglio deve ancora venire” scrive Vidal, che sembra attendere il proprio momento per tornare protagonista anche in campo. Il post di Vidal su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Arturosuona la carica su Instagram. Il centrocampista cileno dell’, in difficoltà anche per alcuni problemi fisici, non perde la fiducia e il sorriso verso un finale di stagione che potrebbe regalare lo Scudetto ai nerazzurri. “Sempre positivo che il” scrive, che sembra attendere il proprio momento per tornare protagonista anche in campo. Il post disu Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo(@kingarturo23oficial) SportFace.

