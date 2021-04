I numeri in chiaro, Sebastiani (Cnr): «La circolazione del virus è in frenata. Ma sui vaccini le previsioni sono sbagliate» – Video (Di martedì 20 aprile 2021) In Italia sono 12.074 i nuovi contagi da Coronavirus conteggiati nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia, i contagiati sono 3.891.063, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime, invece, sono 390 contro le 316 di ieri e le 251 del giorno prima. sono 23.255 i ricoverati con sintomi negli ospedali. Nelle terapie intensive si trovano ancora 3.151 persone; gli ingressi in rianimazione oggi sono 182, ieri 141, il giorno prima 163. I dati dell’epidemia Come spiega il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani a Open, a livello epidemiologico «si conferma la situazione di qualche giorno fa. Per quanto riguarda la circolazione del virus, la curva scende da metà marzo ma nell’ultima ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) In Italia12.074 i nuovi contagi da Coronaconteggiati nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia, i contagiati3.891.063, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime, invece,390 contro le 316 di ieri e le 251 del giorno prima.23.255 i ricoverati con sintomi negli ospedali. Nelle terapie intensive si trovano ancora 3.151 persone; gli ingressi in rianimazione oggi182, ieri 141, il giorno prima 163. I dati dell’epidemia Come spiega il matematico del Cnr Giovannia Open, a livello epidemiologico «si conferma la situazione di qualche giorno fa. Per quanto riguarda ladel, la curva scende da metà marzo ma nell’ultima ...

