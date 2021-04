Hugo Maradona | «Diego non sarebbe d’accordo con la Super League»

(Di martedì 20 aprile 2021), fratello diArmando, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della, fratello diArmando, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della. Le sue dichiarazioni. «noncon la. Lui difendeva i più deboli, ora si parla di una lega dei più potenti, non mi sta bene. Napoli invitato? Per me non deve accettare, ma sarà molto difficile che il Napoli sia coinvolto nel progetto.una mancanza di rispetto verso le altre società». L'articolo proviene da Calcio News 24.

'Diego non sarebbe d'accordo con la Superlega '. Questo l'esordio di, fratello del Pibe de Oro scomparso lo scorso 25 novembre e sempre in prima linea per il calcio internazionale. Indimenticabili i trascorsi di Diego contro Fifa e Uefa, ma il progetto ...Hugo Maradona, fratello di Diego ed ex calciatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal. "Diego non sarebbe d'accordo ...