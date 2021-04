Guardiola contro la Superlega: «Non è sport se non importa se perdi» (Di martedì 20 aprile 2021) Anche Pep Guardiola non ha speso parole di elogio per la nuova Superlega Il Manchester City è tra i club fondatori della nuova Super League, ma il suo allenatore Pep Guardiola non sarebbe tanto d’accordo. Il manager, in conferenza stampa, ha infatti puntato il dito contro la competizione. «Non è sport quando non c’è relazione tra impegno e successo. Non è sport se non importa se perdi. Ho detto molte volte che voglio la migliore competizione possibile. Non è giusto se le squadre combattono al vertice e non possono qualificarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Anche Pepnon ha speso parole di elogio per la nuovaIl Manchester City è tra i club fondatori della nuova Super League, ma il suo allenatore Pepnon sarebbe tanto d’accordo. Il manager, in conferenza stampa, ha infatti puntato il ditola competizione. «Non èquando non c’è relazione tra impegno e successo. Non èse nonse. Ho detto molte volte che voglio la migliore competizione possibile. Non è giusto se le squadre combattono al vertice e non possono qualificarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

