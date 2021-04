Gruppo Sky: «Non coinvolti nella discussione progetto Superlega» (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore Sky Sport ha raccontato nel dettaglio, con passione, tutte le posizioni dei tifosi sull'importanza di preservare e sostenere tutta la struttura piramidale del calcio. Siamo completamente concentrati nel supportare i nostri partner di calcio di lungo termine in Europa, fornendo già ai tifosi i momenti più importanti di tutte le competizioni calcistiche nel mondo, e non siamo stati coinvolti nella discussione sullo strappo proposto dalla Superlega Europea. Leggi su digital-news (Di martedì 20 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore Sky Sport ha raccontato nel dettaglio, con passione, tutte le posizioni dei tifosi sull'importanza di preservare e sostenere tutta la struttura piramidale del calcio. Siamo completamente concentrati nel supportare i nostri partner di calcio di lungo termine in Europa, fornendo già ai tifosi i momenti più importanti di tutte le competizioni calcistiche nel mondo, e non siamo statisullo strappo proposto dallaEuropea.

